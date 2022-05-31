Güngören'de pencereden düşüp yaralanan Saadet P.'yi kocası mı itti! Oğlun o sözleri damga vurdu

Güngören'de 5. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan kadına ilişkin eski eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Saadet P. bilinmeyen bir nedenle 5. kattaki evinin penceresinden boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Saadet P. ile eski eşi Hüseyin P.'nin gün boyu tartıştıkları iddia edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin P. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.