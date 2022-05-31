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    • Yaşam
    • 31.05.2022 22:18
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    • 31.05.2022 22:18
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    Kastamonu'da kahreden olay! İki çocuk babası kavgada bıçaklanarak öldürüldü

    Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde akşam vakti iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından bıçaklar çekildi. O sırada bıçaklanan iki çocuk babası Hasan Keser hayatını kaybetti.

    İHA
    Kastamonu’da kahreden olay!

    Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Salı Pazarı mevkiinde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile Hasan Keser (40) arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Keser, bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Keser, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayın ardından kaçan ve kimliği tespit edilemeyen şahsın yakalanması için Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Kastamonu'da kahreden olay! İki çocuk babası kavgada bıçaklanarak öldürüldü
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