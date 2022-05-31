Bursa'da kahreden olay! 14 yaşındaki Cenk Ayhan girdiği denizde boğularak can verdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kıyafetlerini çıkarıp, denize giren Cenk Ayhan (14) boğuldu. Ayhan'ın cansız bedeni, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 3 No'lu sahildeki Kayıkhane bölgesinden denize giren kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boğulan kişinin yeri, balıkçılar tarafından tespit edildi. Çevreden biri, suya girerek boğulan kişiyi kıyıya çıkardı. Sahilde bank üzerinde kıyafetleri bulunan kişinin, Cenk Ayhan olduğu tespit edildi.