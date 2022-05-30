Safra kesesi olmadan dünyaya gelen 7 aylık Bulut'un kurtuluş için tek çaresi karaciğer nakli

Mardin'de yaşayan Elif Koç ile Uzman Çavuş Serkan Koç çiftinin oğulları Bulut, 7 ay önce dünyaya geldi. Aile, çocuklarının yüzündeki sarılık geçmeyince Mersin'de özel bir hastaneye gitti. Ancak personel, 'Sıkıntı yok her şey yolunda' diyerek aileyi evine gönderdi! Ancak sağlık ocağında 2 aylık aşılarını olan bebeğin sarılık değerlerinin yüksek olduğu belirlendi! Bunun üzerine yapılan kontrollerde, talihsiz yavrunun doğuştan safra yollarının olmadığı belirlendi! Tek çaresi, karaciğer nakliydi! Kadavradan nakil çıkması için sıra bekleyen Bulut'un zamanının kısıtlı olduğu belirtildi. Anne Elif Koç, "İlk iki ay içinde tanı konulabilseydi bir ameliyatla oğlum yüzde 90 iyileşebilirmiş. Şimdi karaciğer nakli olması gerekiyor. Oğlumu hayata bağlayacak vericiyi bekliyoruz" dedi. Anne Elif Koç, özel hastanenin ihmali nedeniyle oğluna geç tanı konduğunu söyledi. Oğlunun iyileşmesi için yardım istedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN