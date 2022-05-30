Taksi almak isteyen vatandaşı dolandırmaya çalışan dolandırıcının planı elinde patladı

İzmir'de market sahibi A.C. yatırım amacıyla taksi almak için kendisini Hasan Yıldırım olarak tanıtan şüpheli ile anlaşmaya vardı. A.C, kapora vermeden önce avukatı Şenay Geçkil ile konuştu. Geçkil, her ihtimale karşı kaporayı satıcıya görüntü ve ses kaydı alan güvenlik kameralarının bulunduğu dükkanda vermesi tavsiyesinde bulundu. A.C., taksi satışı için anlaştığı Hasan Yıldırım ve yanındaki Ramazan Yıldırım'ı dükkanına çağırarak 30 bin lira değerindeki 5 adet Cumhuriyet altınını kapora olarak verdi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye hem ses hem de görüntü olarak kaydedildi.