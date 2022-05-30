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    Taksi almak isteyen vatandaşı dolandırmaya çalışan dolandırıcının planı elinde patladı

    Market sahibi A.C, taksi almak için bir kişiyle 3.6 milyon liraya anlaştı. Avukatı ‘Kaporayı kameraların bulunduğu dükkanda ver’ dedi. Tuzağa düşürülen dolandırıcı, 30 bin liralık altını alarak kaçtı. A.C. ise soluğu kanıtla savcılıkta aldı.

    Ceyhan Torlak
    Ava giden avlanır

    İzmir'de market sahibi A.C. yatırım amacıyla taksi almak için kendisini Hasan Yıldırım olarak tanıtan şüpheli ile anlaşmaya vardı. A.C, kapora vermeden önce avukatı Şenay Geçkil ile konuştu. Geçkil, her ihtimale karşı kaporayı satıcıya görüntü ve ses kaydı alan güvenlik kameralarının bulunduğu dükkanda vermesi tavsiyesinde bulundu. A.C., taksi satışı için anlaştığı Hasan Yıldırım ve yanındaki Ramazan Yıldırım'ı dükkanına çağırarak 30 bin lira değerindeki 5 adet Cumhuriyet altınını kapora olarak verdi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye hem ses hem de görüntü olarak kaydedildi.



    AYNI TAKSİ BAŞKA SİTEDE
    A.C, Yıldırım'a o günden sonra bir daha ulaşamadı. Soluğu avukatı Şenay Geçkil'in yanında aldı. Geçkil, aynı taksinin başka bir isimle yeniden internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu fark etti. A.C, avukatı aracılığıyla şüpheliler hakkında 'örgüt kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çete, polis tarafından her yerde aranıyor.



    DEDEKTİF AVUKAT...
    Avukat Şenay Geçkil, taksinin internetten satışta olduğunu belirledi.

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    Haberler Yaşam Taksi almak isteyen vatandaşı dolandırmaya çalışan dolandırıcının planı elinde patladı
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