Tüyler ürperten cinayet! Eşini boğarak öldürdü harfiyat bölgesine gömdü! Kadının telefonundan ailesine mesaj attı

Tüyler ürperten olayın adresi Tokat Zile'ydi. Tekstil işçisi Murat Alper, 10 Eylül'de polise gitti. Boşanma aşamasında olduğu eşi Kadriye'den haber alamadığını söyledi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Soruşturma sürerken elde edilen detaylar herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken Murat Alper, sorgusunda cinayeti itiraf etti! Cani koca, eşini boğup öldürdüğünü, cesedini de ilçedeki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Ardından olayı kapatmak için Kadriye Alper'in cep telefonundan yakınlarına 'Beni merak etmeyin' mesajı gönderdiğini ekledi! Tutuklanan Murat Alper'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Ancak önceki gün yapılan duruşmada, mahkeme heyeti skandal bir karar verdi! Katilin cezasını tahrik ve iyi halden 16 yıl 8 aya indirdi! Evladını kaybetmenin acısını yaşayan Emine İnce, "Ben adalet istiyorum. Benim ciğerim yandı. Ben çocuğumun ölüsünü bile göremedim" diyerek feryat etti. Baba Yunus İnce'nin sözleri ise yürekleri deldi: Benim çocuğumu öldürdü, gömdü. Bir de telefonundan mesaj attı. Bunun neresi iyi hal!