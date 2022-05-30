Kocaeli'de boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Karısına ve kızına kurşun yağdırıp intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı.