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    • Yaşam
    • 30.05.2022 13:26
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    • 30.05.2022 13:26
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    Kocaeli'de boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Karısına ve kızına kurşun yağdırıp intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

    Son dakika haberine göre Kocaeli'de boşanma aşamasındaki koca, karısı ile çıkan tartışmada dehşet saçtı. Karısına ve kızına kurşun yağdıran adam sonrasında ise intihar etti. Sesleri duyan komşuların haber verdiği polisler, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

    Kocaeli'de boşanma aşamasında olan şahıs, karısını öldürüp, intihar etti. Şahıs kızını da silahla vurdu. Yaralanan kız hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Sezer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı.

    Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendini vurdu. Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Evde biri 3 aylık diğeri de 4 yaşında 2 çocuğun olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam Kocaeli'de boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Karısına ve kızına kurşun yağdırıp intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı
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