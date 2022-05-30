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    • Yaşam
    • 30.05.2022 18:54
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    • 30.05.2022 18:54
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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde korkutan yangın! Alevler bir anda etrafı sardı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelip 1 saat müdahale etmesinin ardından yangın söndürüldü. 2 dönüm alan küle döndü.

    DHA
    Muğla’da makilik alanda yangın

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte güçlükle söndürüldü.

    Vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangında 2 dönüm alan küle döndü.

    Müsgebi Mahallesi Üniversite Caddesi kenarındaki otluk ve makilik alanda bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

        Alevleri gören başta çevredeki çocuklar olmak üzere birçok vatandaş yangın tüpleriyle müdahale etmeye başladı. Ancak, çabalar yetersiz kalınca alevler kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti.

        Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu söndürülürken, 2 dönüm alan küle döndü.

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