Escort olarak gidip ortalığı karıştırıyordu! Kirli plancılar eskortla birlikte tutuklandı

PARA ALIP KAÇIYORLARDI

Gelen kadına bin 500 TL para verdikten sonra kadının özellikle tartışma çıkardığı, akabinde telefon ile arama yaptığı ve silahlı iki erkek şahsın gelerek ikametinin kapısını kırarak girdikleri ve kendi darp ederek silah ile tehdit ederek vermiş olduğu para haricinde ikametinde kutu içerisinde biriktirmiş olduğu yaklaşık 5 bin TL parasını da alarak kaçtıkları şeklindeki şikayeti üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri tarafından yapılan detaylı ve kapsamlı saha ve alan çalışmaları ile kamera görüntüleri incelemeleri yaptı.