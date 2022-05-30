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    • Yaşam
    • 30.05.2022 08:28
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    • 30.05.2022 08:29
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    Kocaeli'de çöp kamyonu devrildi!

    Kocaeli’de rampa çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği çöp kamyonu geriye doğru kaydıktan sonra devrildi. Sürücü ve aracın arkasında çalışan iki işçi kazadan yara almadan kurtuldu.

    Çöp kamyonu rampa çıkarken devrildi

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rampa çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği çöp kamyonu geriye doğru kaydıktan sonra devrildi.

    RAMPA ÇIKARKEN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
    Olay saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi 1850 Sokak üzerinde meydana geldi. Gebze Belediyesi'ne ait Z.M.Ö. yönetimindeki 34 BAH 511 plakalı çöp kamyonu rampa çıkarken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geriye doğru kaymaya başladı.

    PERSONEL ARAÇTAN ATLADI
    Bu sırada aracın arkasında görevli iki temizlik personeli araçtan atladı.

    Çöp kamyonu, bir süre kontrolsüz şekilde geriye gittikten sonra devrildi. Sürücü ve aracın arkasında çalışan iki işçi kazadan yara almadan kurtuldu.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de çöp kamyonu devrildi!
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