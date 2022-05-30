Kocaeli'de çöp kamyonu devrildi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rampa çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği çöp kamyonu geriye doğru kaydıktan sonra devrildi.

RAMPA ÇIKARKEN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Olay saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi 1850 Sokak üzerinde meydana geldi. Gebze Belediyesi'ne ait Z.M.Ö. yönetimindeki 34 BAH 511 plakalı çöp kamyonu rampa çıkarken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geriye doğru kaymaya başladı.

PERSONEL ARAÇTAN ATLADI

Bu sırada aracın arkasında görevli iki temizlik personeli araçtan atladı.

Çöp kamyonu, bir süre kontrolsüz şekilde geriye gittikten sonra devrildi. Sürücü ve aracın arkasında çalışan iki işçi kazadan yara almadan kurtuldu.