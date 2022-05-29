Fatih'te 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 kişi gözaltına alındı

Olay, TEM bağlantı yolu Bayrampaşa hal kavşağında saat 03.00 sıralarında yaşandı. Fatih Aksaray'da trafik denetimi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 BBT 098 plakalı hafif ticari araç, kaçmaya başladı.