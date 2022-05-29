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    • Yaşam
    • 30.05.2022 06:10
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    • 30.05.2022 06:10
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    Fatih'te 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi! İstanbul Fatih'te polisin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç, polisin takibi sırasında kaza yaptı. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Denetimden kaçtı kaza yaptı! 4 kişi gözaltında

    Olay, TEM bağlantı yolu Bayrampaşa hal kavşağında saat 03.00 sıralarında yaşandı. Fatih Aksaray'da trafik denetimi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 BBT 098 plakalı hafif ticari araç, kaçmaya başladı.

    Polis ekipleri kaçan hafifi ticari aracı takibe aldı. Edirne istikametine ilerleyen hafifi ticari araç, bir süre sonra bariyerlere çarparak kaza yaptı.

    Araçta bulunan 4 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaza sırasında hafif yaralanan şüphelilerden biri ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
        Polis ekipleri, hafif ticari araçta bulunanları kelepçeleyerek gözaltına alırken, araçtaki şüphelilerden biri, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

        Ekiplere de zorluk çıkaran şüpheli ve yanındakiler ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

        Polisten kaçan sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, aracın içindeki içki şişesi dikkat çekti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Haberler Yaşam Fatih'te 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ticari araç kaza yaptı: 4 kişi gözaltına alındı
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