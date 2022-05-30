Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.05.2022 08:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 08:29
    ABONE OL

    Kereste fabrikasında korkutan yangın! Alevlere teslim oldu

    Kocaeli'de gece saatlerinde kereste fabrikasının işçileri tarafından kullanılan ahşap kulübede başlayan yangın, kerestelere de sıçradı. Alevlerin yayılması sonucu kulübe ve kerestelerin bir kısmı küle döndü.

    Kereste fabrikasında korkutan yangın! Alevlere teslim oldu

    Kocaeli'de bir kereste fabrikasının işçileri tarafından kullanılan ahşap kulübe alev alev yandı. Yangında kulübe kullanılmaz hale geldi, fabrikaya ait kerestelerin de bir kısmı yandı.

    Yangın, Başiskele ilçesi Mehmetağa Mahallesi'nde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple fabrika işçilerinin kullandığı ahşap kulübede yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İlk yapılan incelemede yangın esnasında kulübede kimsenin olmadığı tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürüldü. Alevlerin etrafa yayılması neticesinde fabrikaya ait kerestelerin bir kısmının da yandığı öğrenildi. Ayrıca 90 balya saman, 1500 adet muz kolisi ve 500 adet plastik sepet de alevlere teslim oldu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fethin coşkusu Millet Bahçesi’nde
    Haberler Yaşam Kereste fabrikasında korkutan yangın! Alevlere teslim oldu
        SON DAKİKA