Esenyurt'ta 730 bin liralık maske vurgunu: "Şirketi birine devredip kaçmışlar"

"730 BİN LİRALIK ZARARA UĞRADIK"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Ali Üşümüş, "Bayram öncesi, maske siparişi veren bir şirket elemanı tarafından dolandırıldık. Bize, çekler verdiler. Çeklerin üzerinde yazan adrese gittik. Nişantaşı'nda bulunan bir yer. Beş katlı bir bina olduğunu gördük. Çeklerinin faktoring firmalarından geçtiğini, bankalarda da referanslarının iyi olduğunu gördük. Biz de bunun üzerine ürünleri yükledik. Bayram öncesi firmayı başkasına devredip, ortalıktan kayboldular. Şu anda yoklar. Bize çok büyük zarar verdiler. 730 bin liralık bir zarara uğradık. Biz de mağdur olduk" dedi.