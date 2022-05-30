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    • Yaşam
    • 30.05.2022 10:13
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    • 30.05.2022 10:13
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    Sancaktepe'de sokak ortasında silahlı kavga

    İstanbul Sancaktepe'de iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Kavgada bir kişi bacağından yaralanırken, olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sancaktepe’de sokak ortasında silahlı kavga

    Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin bacağından yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, 1 ay önce Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Sercan P.'nin karşı taraftan Abdülkadir K.'ya tokat attı.

    Tokatı yiyen Abdülkadir K. silahla ateş ederek, Sercan P.'yi bacağından yaralandı. Sercan P. hastaneye kaldırılırken, Abdülkadir K. polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir K. mahkemece tutuklandı.



    Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun toplandığı, tokat atılması sonrası Abdülkadir K.'nin silahla Sercan P.'ye ateş ettiği görülüyor. Yere düşen Sercan P.'nin ise karşı gruba silah doğrulttuğu kameraya yansıyor.

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    Haberler Yaşam Sancaktepe'de sokak ortasında silahlı kavga
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