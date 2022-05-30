Sancaktepe’de sokak ortasında silahlı kavga

Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin bacağından yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 ay önce Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Sercan P.'nin karşı taraftan Abdülkadir K.'ya tokat attı.