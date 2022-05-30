Bursa'da kız arkadaşını silahla rehin alınca polis tarafından vurulan Raşit Atilla öldü

Olay, cumartesi günü Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu madde satışı ile hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan ve haklarında yakalama kararı olan Raşit Atilla ve Beyza A.'nın bir pansiyonda kaldığını belirledi.