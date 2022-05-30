İzmir'de korku filmi gibi olay! Su ikram edilen adam hayatının şokunu yaşadı: Uygunsuz fotoğrafları çekilerek...

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, başlattıkları geniş çaplı soruşturma kapsamında 7 kişilik suç çetesini gözaltına aldı. Çetenin hedef aldığı Y.P. isimli iş insanı, 27 Mayıs günü Ödemiş ilçesinde B.E. isimli bir kadın ile tanıştı. B.E. ile Y.P., Aydın'ın Kuşadası ilçesine giderek yemek yedikten sonra tekrar Ödemiş ilçesine döndü. Burada bir adrese giden Y.P., iddiaya göre B.E.'nin ikram ettiği suyu içtikten sonra bayıldı.