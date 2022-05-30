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    • Yaşam
    • 30.05.2022 22:24
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    • 30.05.2022 22:24
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    İzmir'de korku filmi gibi olay! Su ikram edilen adam hayatının şokunu yaşadı: Uygunsuz fotoğrafları çekilerek...

    İzmir'in Ödemiş ilçesinden meydana gelen bir olay adeta korku filmi sahnesi gibi. Bir iş insanı kendisine bir kadın tarafından ikram edilen suyu içince hayatının kabusunu yaşadı. Uygunsuz fotoğrafları çekilen ve şiddete maruz kalan adamın imdadına ise emniyet güçleri yetişti.

    DHA
    İzmir’de korku filmi gibi olay

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde tanıştığı bir kadın tarafından ikram edilen su ile bayıltılan iş insanına uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapan suç çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Tehdit, şiddet ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir suç çetesinin iş insanına tuzak kurarak uygusuz fotoğraflarını çektiğini ve bu fotoğraflar ile şantaj yaptıkları bilgisini aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, başlattıkları geniş çaplı soruşturma kapsamında 7 kişilik suç çetesini gözaltına aldı. Çetenin hedef aldığı Y.P. isimli iş insanı, 27 Mayıs günü Ödemiş ilçesinde B.E. isimli bir kadın ile tanıştı. B.E. ile Y.P., Aydın'ın Kuşadası ilçesine giderek yemek yedikten sonra tekrar Ödemiş ilçesine döndü. Burada bir adrese giden Y.P., iddiaya göre B.E.'nin ikram ettiği suyu içtikten sonra bayıldı.

        BANYODA ÇIPLAK VAZİYETTE UYANDI
        Banyoda çıplak vaziyette uyanan iş insanı Y.P.'ye uygunsuz fotoğraf ve videosunu çektiklerini belirten çete üyesi F.G. ve S.G., ev ve otomobil alınması karşılığında kendisine vereceklerini aksi takdirde söz konusu görüntüleri yayınlayacaklarını söyledikten sonra evden ayrıldı.

        Olaydan 1 gün sonra Y.P.'ye telefonla ulaşan F.G., iş insanını ilçede kurulan bir pazar yerine çağırdı. Ancak, tarafları buluşmayı gerçekleştiremedi.

        KOCANI TABUTA KOYACAĞIM
        Bu arada çete üyeleri arasında anlaşmazlık yaşandı.

            İstedikleri parayı alamayan çete üyelerinden F.G. ile C.S., iş insanı Y.P.'nin evine gitti. Eve giren şüphelilerden F.G., iddiaya göre iş insanının eşi A.P.'ye "Kocanı tabuta koyacağım" diyerek darbetti.

            TALİHSİZ ADAMIN İMDADINA EMNİYET YETİŞTİ
            Olayın ardından polis merkezine giden A.P., şüphelilerden şikayetçi oldu. A.P.'nin şikayeti üzerine Y.P.'nin de ifadesine başvuran polis, yaptıkları geniş çaplı soruşturma sonucunda suç çetesinin kimliklerini tespit etti.

            Harekete geçen ekipler, F.G., S.G., F.G., A.Z., C.S., B.G. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G., S.G. ve F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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            Haberler Yaşam İzmir'de korku filmi gibi olay! Su ikram edilen adam hayatının şokunu yaşadı: Uygunsuz fotoğrafları çekilerek...
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