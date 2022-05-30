İzmir'de korku filmi gibi olay! Su ikram edilen adam hayatının şokunu yaşadı: Uygunsuz fotoğrafları çekilerek...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tanıştığı bir kadın tarafından ikram edilen su ile bayıltılan iş insanına uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yapan suç çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi. Tehdit, şiddet ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir suç çetesinin iş insanına tuzak kurarak uygusuz fotoğraflarını çektiğini ve bu fotoğraflar ile şantaj yaptıkları bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, başlattıkları geniş çaplı soruşturma kapsamında 7 kişilik suç çetesini gözaltına aldı. Çetenin hedef aldığı Y.P. isimli iş insanı, 27 Mayıs günü Ödemiş ilçesinde B.E. isimli bir kadın ile tanıştı. B.E. ile Y.P., Aydın'ın Kuşadası ilçesine giderek yemek yedikten sonra tekrar Ödemiş ilçesine döndü. Burada bir adrese giden Y.P., iddiaya göre B.E.'nin ikram ettiği suyu içtikten sonra bayıldı.