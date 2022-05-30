6 yaşındaki Elif Küçüksorgulu'nun girdiği MR sonrası eli ve kolunda yanıklar oluştu! Anneden isyan eden sözler

Olay 11 Haziran 2021 tarihinde Kadıköy Kızıltoprak'ta bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Elçin ve Burak Küçüksorgulu, 6 yaşındaki kızları Elif'i ayağındaki aşil tendon gerginliği nedeniyle MR çekilmek üzere özel bir hastaneye götürdü. İddiaya göre 2 saat sonra kızlarının yanına giren aile gördükleri manzara karşısında şok geçirdi.
6 yaşındaki Elif'in sağ el parmağında ve kolunda 3'üncü derece yanıklar oluşurken hastane yönetimi aileye herhangi bir açıklama yapmadan küçük kızı taburcu etti. Yaşanan olayın ardından küçük Elif, 2 ayrı operasyon geçirdi. Kızlarının sağlığına kavuşması için çaba harcayan aile hastaneden ve olayın sorumlularından şikayetçi oldu.
"40 DAKİKA KADAR SÜRECEK OLAN MR ÇEKİMİ 2 SAATİ BULDU."
Elif Küçüksorgulu'nun annesi Elçin Küçüksorgulu, "Kızımın aşil tendonu gerginliği sebebiyle bir MR çekimi yapılmasını istediler. Ve Kızıltoprak'ta özel bir hastanede MR çekimi ve tedavisine devam etmek amacıyla biz başvuruda bulunduk. MR çekimine ağabeyimle beraber gittik kızımızı götürdük. Yaklaşık 40 dakika kadar sürecek olan MR çekimi 2 saati buldu ve o süreçte haber almaya çalıştık ama hiçbir şekilde hastane tarafından bize haber verilmedi.