6 yaşındaki Elif Küçüksorgulu'nun girdiği MR sonrası eli ve kolunda yanıklar oluştu! Anneden isyan eden sözler

"MR'A UYUMLU OLMAYAN BİR CİHAZIN KULLANILDIĞI BİLGİSİNE ULAŞTIK"

Konuşmasına devam eden Küçüksorgulu, "Tek istediğimiz adaletin yerini bulması. Hastanenin, yetkililerin herkesin cezasını almasını istiyoruz . Olayın ardından kızım 2 tane ameliyat geçirdi. Nisan ayında ikinci ameliyatını geçirdi ve önümüzde yine bir ameliyat olma süreci gözüküyor gibi. Tabii ki de amacımız kızımızı bedenen ve ruhen en iyi şekilde sağlığına kavuşturmak. Dediğim gibi tek istediğimiz adaletin yerini bulması ve hastane yetkililerinin bize bu durumu yaşatanların herkesin cezalandırılmasını istiyoruz. Uzmanlar tarafından da bir görüşmeler sağladık ve böyle bir şeyin hiçbir şekilde yaşandığını kimseden duymadıklarını dile getirdiler. Bu bizi buldu ve bizim istediğimiz tek şey bundan sonra hiçbir çocuğun ve hiçbir kimsenin yaralanmaması. MR'a uyumlu olmayan bir cihazın kullanıldığı bilgisine ulaştık" dedi.

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