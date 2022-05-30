Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.05.2022 12:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 12:31
    ABONE OL

    Mersin'de siber dolandırıcılığa 6 gözaltı

    Mersin'de bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık suçu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 4 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor

    Mersin’de siber dolandırıcılığa 6 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, müstehcenlik' suçlarına karıştığı tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda S.A., Z.A., B.M., C. K., M.O. ve H.S. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bankacılık işlemleri ile para nakli ve haberleşmek için kullanılan 5 cep telefonu, bu telefonlara takılı vaziyette 5 adet sim kart ve 2 laptop bilgisayar ele geçirildi. Kimliği tespit edilen 4 kişinin aranmasına yönelik çalışmalar ediyor.

    Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bölücülük yapanlar CHP’nin mirasçısı olamaz!
    Haberler Yaşam Mersin'de siber dolandırıcılığa 6 gözaltı
        SON DAKİKA