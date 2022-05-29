Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı



Ekipler, eğlence alanına gelen kalabalığa müdahale ederek, olayı kontrol altına aldı. Polis ve bekçiye mukavemette bulunduğu iddia edilen uzman çavuş M.B. ile E.B., olaya karışan vatandaşlardan da H.Ö., O.Ö. ve H.Ö. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayda fenalaşan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun bazı yerlerinden yara alan bekçi ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.