Dilara Şahin'den haber var! Hollanda'da fişi çekilecekti Türkiye'de hayata tutundu

Lösemi hastası 25 yaşındaki Dilara Şahin'in Hollanda'dan Türkiye'ye uzanan yaşam savaşı sürüyor. 27 Aralık 2021'de teşhis konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşip komaya giren Dilara için Hollandalı doktorlar "Fişini çekeceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Dilara, tedavi için şubat ayında Türkiye'ye getirildi. Tedavisi önce İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde yapıldı, ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle kaldığı yoğun bakımdan aylar sonra çıkan Dilara, hayata yeniden 'merhaba' dedi. Yeniden ayağa kalkabilmesi için fizik tedavi gören Dilara, ilk adımlarını atmaya, yeniden konuşmaya başladı.
SIRA LÖSEMİYLE SAVAŞTA
Dilara, şimdi ikinci savaşına hazırlanıyor. Yakalandığı lösemi hastalığının pençesinden kurtulabilmesi için doktorlar, Dilara'nın ilik nakli olması gerektiğini belirtti. Kardeşi Onur Şahin'in iliği Dilara'yla uyumlu çıktı.