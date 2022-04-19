

"Çaresizliğimizden elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk hastalar için, ''Eğer nefes alabiliyorsa gidin getirin'' diyordu. Biz bu çağrıya inandık, güvendik. Devletimizin elini bize de uzatacağı günü bekliyoruz" diyen ailenin yardım çağrısına yanıt Türkiye'den geldi.

Sağlık Bakanlığı gerekli protokolleri tamamladıktan sonra Hollanda'ya bir ambulans uçak gönderdi. Funda'yı Eindhoven Havalimanından ailesinin yanı sıra Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz ve UID Eindhoven sorumlusu Zafer Gültekin uğurladı.

Önceki gün saat 18.30'da Eindhoven Havalimanı'ndan ayrılan ambulans uçak Funda Gök'ün naklini sağsalim gerçekleştirdi ve gece saatlerinde İstanbul'a ulaşan ambulans uçaktan alınan genç kadın tedavinin yapılacağı hastaneye yatırıldı ve Türk doktorların şefkatli ellerine emanet edildi.

Funda Gök de tıpkı daha önce Başkan Erdoğan'ın tedavisi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdiği Dilara Şahin ve Faslı iki aylık Yunus bebek gibi Türkiye'de şifa bulacak.