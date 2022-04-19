Giresunlu Gök Ailesi'nin 35 yaşındaki biricik evladı Funda Gök'e geçen yıl önce rahatsızlanınca St. Elisabeth Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından 'mide kanseri' teşhisi konuldu. Aylar sonra ise iddialara göre 'sende mide kanseri' yok denilerek evine gönderildi. Dayanılmaz acılar yaşayan ve yediği her yiyeceği kusan Funda Gök, odasına kapandı, trajik bir şekilde adeta ölümünü beklemeye başladı.
ÖLÜME TERK EDİLEN FUNDA 30 KİLOYA DÜŞTÜ
Sevdiği yakınları ve Hollandalılar da zaman zaman Funda'nın evinin önüne giderek sevgi gösterisinde bulunup destek olmaya çalıştı. Ancak pencereye çıkıp sadece el sallayabilen genç kadın 10 ay içinde 50 kilodan 30 kiloya düştü.
Sürekli mide bulantısı yaşayan ve ağrı kesicilerle günlerini geçirmeye başlayan Funda'nın ailesi gözlerinin önünde erip giden kızları için Türkiye'den yardım istemeye karar verdi. Aile, başkonsolosluğa başvuruda bulunarak Türkiye'de tedavi talebinde bulundu. Ailenin bu yardım çığlığı geçen salı günü Almanya'da manşete taşındı.
YEME VE İÇMEDEN KESİLDİ
Ölüme terk edilmiş durumdaki Funda'nın aylardır hiçbir şey yemediğini, su dahi içmediğini belirten ailesi, hareket edemez durumda günlerdir ağrıdan duramayan ve sürekli yatar vaziyette, yüksek dozaj morfin kullanması gereken kızlarının yeniden sağlığına kavuşmasını istedi.