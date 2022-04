FUNDA KONUŞTU

Telefonda kısa süreliğine konuşan Funda ise, "Bir an önce iyileşmek istiyorum. Bana yardım edin. Şu an için hiçbir şey hissedemiyorum. Vatanımda olduğum için mutluyum. Ama çok halsizim. Midem çok bulanıyor. Türk doktorlardan çok ümitliyim" dedi.

'DEVLETİME EMANET ETTİM'

Avrupa'daki sağlık sistemine yönelik eleştirilerine yer veren baba Halil Gök de, "Doktorlar artık yapacak bir şey olmadığını söyledi. Orda umudumuz bitmişti. Kızım can çekişiyor, bu acısını dindirin, ilaç verin diyorum. Yok diyorlar, sigortaya yük olmasın diyorlar. Öldüreceklerdi. Artık en son çare ölümünü bile düşündüler. Bir serum bile vermiyorlardı. Biz dedik ki, 'Nefes aldığı sürece Allah'ın verdiği canı bir insan alamaz' dedi. Sonra Türkiye'den yardım istedik. Buradaki doktorlarımız ellerinden geleni yapmaya başladı. Çocuğumu Türk devletine emanet ettim. Biz her gün, her sabah kalktığımızda kapısından korkuyla bakıyorduk, acaba nefes alıyor mu almıyor mu diye. 24 saat uyku uyumuyorduk" dedi.