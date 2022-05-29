Berrin-Ünsal Pamukçu çifti en güzellerinde hayatının kabusunu yaşadı! İşletme düğünlerini halı sahada yaptırdı

Antalya'da yaşayan Berrin-Ünsal Pamukçu, 2017'de bir kır düğünü salonuyla anlaştı. En mutlu günleri için hazırlıklara başladı. Ancak o gün geldiğinde kabusu yaşadı! Çünkü yağmur nedeniyle tuttukları mekan kullanılamadı!





30 BİN LİRA TAZMİNAT

Şirket, düğün için 40 metre ilerideki halı sahayı ayarladı! Düğün günleri kabusa dönen çift, işletmeye tazminat davası açtı. 4 yılın sonunda mahkeme sonuçlandı. İkili 30 bin lira tazminat kazandı. Berrin-Ünsal Pamukçu, en özel günlerinde kabusu yaşadı. Yağmur yağdığı için düğünleri halı sahada yapıldı.

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