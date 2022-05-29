Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Berrin-Ünsal Pamukçu çifti en güzellerinde hayatının kabusunu yaşadı! İşletme düğünlerini halı sahada yaptırdı

    Antalya'da yaşayan Berrin-Ünsal Pamukçu çifti kır düğünü yapmak isterken hayatının şokunu yaşadı! İşletme halı saha ayarlayınca soluğu mahkemede aldı.

    Davaya gelin

    Antalya'da yaşayan Berrin-Ünsal Pamukçu, 2017'de bir kır düğünü salonuyla anlaştı. En mutlu günleri için hazırlıklara başladı. Ancak o gün geldiğinde kabusu yaşadı! Çünkü yağmur nedeniyle tuttukları mekan kullanılamadı!


    30 BİN LİRA TAZMİNAT
    Şirket, düğün için 40 metre ilerideki halı sahayı ayarladı! Düğün günleri kabusa dönen çift, işletmeye tazminat davası açtı. 4 yılın sonunda mahkeme sonuçlandı. İkili 30 bin lira tazminat kazandı. Berrin-Ünsal Pamukçu, en özel günlerinde kabusu yaşadı. Yağmur yağdığı için düğünleri halı sahada yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP-HDP yan yana Aynur Doğan konserinde!
    Haberler Yaşam Berrin-Ünsal Pamukçu çifti en güzellerinde hayatının kabusunu yaşadı! İşletme düğünlerini halı sahada yaptırdı
        SON DAKİKA