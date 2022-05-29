Kendisini üst düzey danışman olarak tanıtan Aslı Ceylan A. 30 kişiyi dolandırarak 3 milyon lira vurgun yaptı

Adana polisi, kendisini Ankara'da üst düzey bir kamu kuruluşunda danışman, savcı, avukat, doktor ve ekonomist gibi tanıtarak 30 üzerinde vatandaşı 3 milyon liradan fazla dolandırdığı iddiasıyla Aslı Ceylan A.'yı (42) gözaltına aldı. Dolandırıcı kadının lüks sitelerde ev kiralayarak tanıştığı doktor, avukat ve iş insanlarına "Kamuda ekonomi danışmanıyım. Yatırım için paranızı bana verin, borsada değerlendireyim" dedi. Çok sayıda kişiyi etkiledi. Ayrıca FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan kişilereyse; "Kamuda FETÖ soruşturmalarından sorumluyum. Sizi tahliye ya da beraat ettirebilirim. Adliyede görevli hakim ve savcılar benim öğrencim" diyerek ağına düşürdüğü belirlendi. Şüpheli kadının emniyetteki ilk ifadesinde polislere kendisini hala Ankara'da üst düzey bir kamu kurumunda danışman olarak tanıttığı öne sürdüğü öğrenildi.

Ziya RAMOĞLU

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