Sevgilisi Şebnem Şirin’i 12 kez bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı'dan akıl almaz savunma

Kadın cinayetleri, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Denizli'de 27 Ekim'de yaşanan olay ise yürekleri deldi. Furkan Zıbıncı, sevgilisi Şebnem Şirin'i 12 bıçak darbesiyle katletti! Tutuklanan ve müebbet hapsi istenen caninin yargılanmasına dün de devam edildi. Furkan Zıbıncı, cinayetle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi!