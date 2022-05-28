Sevgilisi Şebnem Şirin’i 12 kez bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı'dan akıl almaz savunma

Kadın cinayetleri, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Denizli'de 27 Ekim'de yaşanan olay ise yürekleri deldi. Furkan Zıbıncı, sevgilisi Şebnem Şirin'i 12 bıçak darbesiyle katletti! Tutuklanan ve müebbet hapsi istenen caninin yargılanmasına dün de devam edildi. Furkan Zıbıncı, cinayetle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi!
Kardeşi Berkan Zıbıncı ile arkadaşı Mustafa Tolgay da ifade değiştirdi! Daha önce katille birlikte kafe önünde Şebnem'i beklediklerini söyleyen ikili, mahkemede "Tesadüfen karşılaştık" dedi. Şirin ailesinin avukatı Osman Tabu, Zıbıncı'nın ailesinin suçu gizlediklerini iddia etti! Bunun üzerine mahkeme, katilin babası İsmail Zıbıncı'nın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesi kararını verdi.
Anne Pervin Tokat, kızının cenazesinde gözyaşlarına boğulmuştu.