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    Louvre Müzesi'nde ilginç hırsızlık! Satın alınan Antik Mısır’a ait 6 eser sahte çıktı

    Louvre Müzesi, bu kez bir soyguna ev sahipliği yaptı. Başrolde müdür Jean-Luc Martinez vardı. Antik Mısır’a ait 6 eser sahte çıktı! Müdür hakkında soruşturma açıldı! Müzede başka eserlerin de taklit olabileceği ihtimali üzerine Fransızlar’ı panik sardı...

    Ne bi’jean’ soygun!

    Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi her yıl milyonlarca turisti ağırladı. Müzede yer alan birbirinden kıymetli eserler, ziyaretçileri kendine hayran bıraktı. Geçtiğimiz yıl 2.8 milyon kişinin ziyaret ettiği müze bu kez bir skandalla sarsıldı! Müzenin eski müdürü Jean- Luc Martinez hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan dava açıldı! İddiaları reddeden Martinez, serbest kaldı. Soruşturmanın detayları ise şaşkınlık yarattı! Buna göre Jean- Luc Martinez, Arap Baharı'nın olduğu dönemde Louvre'un Abu Dabi kentindeki şubesi adına 6 adet eser satın aldı! O eserler arasında Firavun Tutankhamun'u ve diğer dört antik eseri tasvir eden nadir bir pembe granit stelini vardı. Eserler için 6.8 milyon sterlinlik ödeme yapıldı! Ancak iddiaya göre eserler sahte çıktı! Eski müdür Martinez, milyon dolarlık sahte satışa göz yummakla suçlandı! Fransız müfettişleri ise korku sardı! Dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan müzesinde başka eserlerin de sahte olabileceği şüphesi panik yarattı!



    Louvre Müzesi, Antik Mısır'a ait 6 esere 6.8 milyon euro ödeme yaptı. Ancak eserler sahte çıktı.

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    Haberler Yaşam Louvre Müzesi'nde ilginç hırsızlık! Satın alınan Antik Mısır’a ait 6 eser sahte çıktı
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