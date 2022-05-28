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    Dayakçı öğretmen ve mağdur aile arasında kavga bitmiyor! Sokakta yumruklaştı

    Aksaray'da matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel öğrencisi T.K.’ya dayak attı. Açığa alındı. Önceki gün de T.K.’nın babası Duran K.’yla sokakta yumruklaştı!

    A’rıza’!

    Skandal olay Aksaray'da meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, geçtiğimiz aralık ayında öğrencisi T.K.'yı darp etti! Talihsiz çocuğun olayı babası Duran K.'ya söylemesi üzerine taraflar mahkemeye gitti. Ali Rıza Yücel'e 1.5 yıl hapis cezası verildi.



    Meslekten ihraç edilen öğretmen ve aile hakkında gerilim bitmedi! Dayakçı öğretmen, 20 Mayıs'ta servis bekleyen T.K. ile ağabeyi E.K. (15)'yı görünce konuşmak istedi. Büyük korku yaşayan iki kardeş durumu babalarına haber verdi. Ertesi gün aynı cadde üzerine karşılaşan Ali Rıza Yücel ile baba Duran K. yumruk yumruğa kavga etti! Darp raporu alan Duran K., Yücel'den şikayetçi olduğunu söyledi. "Öğretmene 'Bizimle uğraşma' dedim. Bana yumruk attı. Ben de karşılık verdim" dedi. Öğretmen hakkında 3 ay süreyle koruma tedbir kararı verildi.

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    Haberler Yaşam Dayakçı öğretmen ve mağdur aile arasında kavga bitmiyor! Sokakta yumruklaştı
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