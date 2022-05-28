İstanbul'da ele geçirilen 1,3 ton metamfetamine ilişkin flaş gelişme! 5 şüpheli daha tutuklandı

1 TON 317 KG METAMFETAMİN ÇOK MİKTARDA

Beykoz'daki "uyuşturucu çoğaltım merkezi" olarak kullanıldığı belirtilen villa ile diğer adresler ve araçlarda yapılan aramalarda 1 ton 317 kilogram metamfetamin, 123 kilo 900 gram kimyasal madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 517 bin 430 lira, 19 bin 398 dolar ve 2 bin 350 avro ele geçirildi.

Şebeke elebaşı R.K. ve "doktor" olarak tabir edilen 2 uyuşturucu üreticisinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Daha önce tutuklanan 7 zanlıyla toplam tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.