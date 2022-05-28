İstanbul'da taksici bu sefer sert kayaya çarptı! Aracına almadığı yolcu UKOME çalışanı çıkınca yalvardı

UKOME'de çalıştığını söyleyen vatandaş, "Adamlar orada, ben buradayım. Araban bağlanacak. Yabancıyı görünce beni almıyorsun" dedi. Bunun üzerine taksi sürücüsü, kendisine tepki gösteren vatandaşı aracına almak için ısrar etti. Tartışma üzerine taksiye binmeyen vatandaş yürüyerek uzaklaştı. O anlar bir genç tarafından cep telefonu ile kaydedildi.