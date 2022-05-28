Bursa'da ucuz cep telefonu ticaretiyle saadet zinciri kuran ve 2,5 milyon liralık vurgun yapan kadın tutuklandı

Soruşturma kapsamında Demirel'in R.D.'den 1 milyon TL, K.P.'den 650 bin TL, İ.Ö.'den 421 bin TL, Y.Ş.'den 200 bin TL, S.O.'dan 185 bin TL, Ö.Ş.'den 20 bin TL ve Ö.S.F.'den 10 bin TL aldığı tespit edildi. Emel Demirel, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.