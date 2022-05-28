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    • Yaşam
    • 28.05.2022 16:11
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    • 28.05.2022 16:47
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    Antalya'da hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü! Konyaaltı Sahili doldu

    Antalya'da hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü. Konyaaltı Sahili'ne giden tatilciler ve kent sakinleri sıcak havanın keyfini sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça tatilcileri dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

    DHA
    37 dereceyi gördü! Oraya akın ettiler

    Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı yaz günlerini aratmadı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 92 yıllık verileri incelediğinde mayıs ayında sıcaklık rekoru en son geçen yıl 17 Mayıs'ta 41.7 derece ile kırıldı.

    Bugün ise kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı da 25 derece olarak ölçüldü. Kent sakinleri ve yerli yabancı tatilciler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sahilde kimisi denize girdi kimi ise güneşlenmeyi tercih etti. Denizin ve sıcak havanın keyfini en çok çocuklar çıkardı.

    Antalya'da yaşayan Irak uyruklu Ray El Halk Musi, ailesinin sıcak havadan dolayı kenti çok sevdiğini ve sadece 2 ay çok sıcak olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Denizin keyfini çıkaran Mustafa Yılmaz da eşiyle hafta sonunu değerlendirdiklerini ifade etti.

        Antalya'nın nemli ve sıcak olduğunu anlatan Yılmaz, "Diğer illere göre Antalya'nın daha sıcak olması benim sevdiğim bir yönü. Zorlandığımız günlerde oluyor sıcaklık nedeniyle ama genel olarak seviyoruz" dedi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça tatilcileri dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

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        Haberler Yaşam Antalya'da hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü! Konyaaltı Sahili doldu
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