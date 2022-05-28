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    • Yaşam
    • 28.05.2022 17:42
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    • 28.05.2022 17:42
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    Düzce'de vahşet! Tartışı eşini boğarak öldürdü

    Düzce'nin Demetevler Mahallesi’nde 65 yaşındaki cani koca 54 yaşındaki eşi ile sebebi bilinmeyen bir olaydan tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından adam, karısını boğarak öldürdü.

    DHA
    Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

    Düzce'de, tartıştığı eşi Nevriye Şeker'i (54) boğarak öldüren Ali Şeker (65), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Olay, dün öğle saatlerinde Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Şeker, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Nevriye Şeker'i boğdu.

    Evden gelen sesler üzerine komşuların haber vermesiyle gelen polis ekibi, kaçmaya çalışan Şeker'i yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekibi de yaptığı kontrolde Nevriye Şeker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Ali Şeker ise emniyetteki ifadesinde, tartışma sırasında anlık sinirle eşini öldürdüğünü, çok pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Ali Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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