21 yıllık sır çözülüyor! Su kuyusunda kemik parçaları ve Ayşe Kavak isimli bir kadına ait kimlik bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 8 metrelik su kuyusunda insana ait kemikler ve Ayşe Kavak isimli bir kadına ait kimliği buldu. Öte yandan Kavak ile ilgili 21 yıl önce kayıp başvurusu yapıldığını belirlendi. Su kuyusundan çıkan kemikler, kime ait olduğunun tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
"21 YIL ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ"
Çantanın içerisinde bulunan Ayşe Kavak'a ait kimlik ile ilgili araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kavak için 21 yıl önce kayıp başvurusu yapıldığını belirledi.
Su kuyusundan çıkan kemikler, kime ait olduğunun tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
"CESEDİ BEN DE GÖRDÜM..."
Görgü tanığı Mehmet Karataş, "Burayı aşağı yukarı 45 senedir tanırım. Burada hayvanların önünde dururken itfaiye ve polis arabası geldi. Ben kuyuya canlı hayvan düştü, onu kurtarmak için geldiler sandım. Sonradan, 21 yıl öncesinde kuyuda ceset olduğunu söylediler. Cesedi ben de gördüm, çıkardılar içeriden. Kemikler, Ayşe Kavak'a ait bir kimlik ve çantası çıktı. Çantanın içinden kadına ait özel eşyalar çıktı. Şaşırdık, 21 yıl burada cesedin olup da bizim haberimizin olmadığına" dedi.