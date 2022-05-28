Vav TV İzle
Haberler Yaşam 21 yıllık sır çözülüyor! Su kuyusunda kemik parçaları ve Ayşe Kavak isimli bir kadına ait kimlik bulundu

21 yıllık sır çözülüyor! Su kuyusunda kemik parçaları ve Ayşe Kavak isimli bir kadına ait kimlik bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 8 metrelik su kuyusunda insana ait kemikler ve Ayşe Kavak isimli bir kadına ait kimliği buldu. Öte yandan Kavak ile ilgili 21 yıl önce kayıp başvurusu yapıldığını belirlendi. Su kuyusundan çıkan kemikler, kime ait olduğunun tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

28.05.2022 17:26 - Son Güncelleme: 28.05.2022 17:33
21 yıllık sır çözülüyor mu? Su kuyusunda kemik parçaları ve Ayşe Kavak isimli bir kadına ait kimlik bulundu

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yılanlı Dağı'ndaki su kuyusunda insana ait kemiklerin olabileceği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
21 yıllık sır çözülüyor mu? Su kuyusunda kemik parçaları ve Ayşe Kavak isimli bir kadına ait kimlik bulundu

Yaklaşık 8 metre derinlikteki kuyu itfaiye ekiplerince kontrol edilirken kuyudan insana ait kemikler ile kadın çantası çıkarıldı.

21 yıllık sır çözülüyor mu? Su kuyusunda kemik parçaları ve Ayşe Kavak isimli bir kadına ait kimlik bulundu

"21 YIL ÖNCE KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ"
Çantanın içerisinde bulunan Ayşe Kavak'a ait kimlik ile ilgili araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kavak için 21 yıl önce kayıp başvurusu yapıldığını belirledi.

21 yıllık sır çözülüyor mu? Su kuyusunda kemik parçaları ve Ayşe Kavak isimli bir kadına ait kimlik bulundu

Su kuyusundan çıkan kemikler, kime ait olduğunun tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

21 yıllık sır çözülüyor mu? Su kuyusunda kemik parçaları ve Ayşe Kavak isimli bir kadına ait kimlik bulundu

"CESEDİ BEN DE GÖRDÜM..."
Görgü tanığı Mehmet Karataş, "Burayı aşağı yukarı 45 senedir tanırım. Burada hayvanların önünde dururken itfaiye ve polis arabası geldi. Ben kuyuya canlı hayvan düştü, onu kurtarmak için geldiler sandım. Sonradan, 21 yıl öncesinde kuyuda ceset olduğunu söylediler. Cesedi ben de gördüm, çıkardılar içeriden. Kemikler, Ayşe Kavak'a ait bir kimlik ve çantası çıktı. Çantanın içinden kadına ait özel eşyalar çıktı. Şaşırdık, 21 yıl burada cesedin olup da bizim haberimizin olmadığına" dedi.

SON DAKİKA