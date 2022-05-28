21 yıllık sır çözülüyor! Su kuyusunda kemik parçaları ve Ayşe Kavak isimli bir kadına ait kimlik bulundu

"CESEDİ BEN DE GÖRDÜM..."

Görgü tanığı Mehmet Karataş, "Burayı aşağı yukarı 45 senedir tanırım. Burada hayvanların önünde dururken itfaiye ve polis arabası geldi. Ben kuyuya canlı hayvan düştü, onu kurtarmak için geldiler sandım. Sonradan, 21 yıl öncesinde kuyuda ceset olduğunu söylediler. Cesedi ben de gördüm, çıkardılar içeriden. Kemikler, Ayşe Kavak'a ait bir kimlik ve çantası çıktı. Çantanın içinden kadına ait özel eşyalar çıktı. Şaşırdık, 21 yıl burada cesedin olup da bizim haberimizin olmadığına" dedi.



