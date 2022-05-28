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    • Yaşam
    • 28.05.2022 18:11
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    • 28.05.2022 18:11
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    En büyük belirtisi yüksek ateş! Sivas'ta ölü sayısı artmaya devam ediyor: KKKA nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

    Sivas'ın Divriği ilçesi Eğrisu köyünde hayvancılık işi ile uğraşan bir kişi eve geldiğinde yüksek ateş sıkıntısı yaşadığını farketti. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı böylelikle 3'e yükselmiş oldu.

    İHA
    Sivas’ta KKKA can almaya devam ediyor

    Sivas'ta KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

    Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Divriği ilçesi Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan Kemal Kaymak 24 Mayıs tarihinde yüksek ateş şikâyeti ile Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kaymak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan Kaymak'ın cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi. Kaymakla birlikte KKKA hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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