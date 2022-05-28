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    • Yaşam
    • 28.05.2022 10:05
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    • 28.05.2022 10:05
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    İstanbul'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran 6 şüpheli gözaltına alındı

    İstanbul'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    İstanbul’da fuhuş operasyonu

    Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri organize şekilde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı.

    Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdıkları vurgulandı. 20 Mayıs'ta sabah saat 05.00 sıralarında Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye'de 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda fuhuş çetesi üyesi 6 kişi gözaltına alındı.

    Fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran 6 şüpheli gözaltına alındı
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