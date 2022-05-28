Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu 39 kilometreyi buldu

'İLK DEFA BU KADAR UZUN KUYRUK GÖRDÜM'

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta sıranın kendisine gelmesini bekleyen Göksel Ertürk, 21 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ve ilk defa böyle uzun kuyruk gördüğünü söyledi.