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Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 39 kilometreyi buldu

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen şoförlerin ihraç yüklü TIR'larının oluşturduğu kuyruk, 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor.

DHA
28.05.2022 17:06 - Son Güncelleme: 28.05.2022 17:06
Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu 39 kilometreyi buldu

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa'nın farklı ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruk, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise yoğunluk oluşturdu.

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Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu 39 kilometreyi buldu

Sınır kapılarındaki yoğunluğun, Bulgaristan'a girecek gıda ürünlerinin analizini yapan şirkete yönelik yolsuzluk operasyonundan kaynaklandığı öne sürüldü. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun, Türkiye'nin artan ihracatıyla oluşan yoğunluğa Bulgaristan tarafının karşılık vermemesi nedeniyle her geçen saat uzaması nedeniyle oluştuğunu söyledi.

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu 39 kilometreyi buldu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bugün 39 kilometreyi buldu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise TIR parklarında ise 3 bin 500'den fazla TIR, çıkış için bekletiliyor.

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu 39 kilometreyi buldu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruktaki sürücülerin bazıları 4 gündür, Kapıkule'de ise 5 gündür bekleyişlerini sürdürüyor. Hamzabeyli'deki TIR kuyruğu, ilk kez Edirne girişine kadar uzadı.

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu 39 kilometreyi buldu

'İLK DEFA BU KADAR UZUN KUYRUK GÖRDÜM'
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta sıranın kendisine gelmesini bekleyen Göksel Ertürk, 21 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ve ilk defa böyle uzun kuyruk gördüğünü söyledi.

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