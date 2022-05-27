Sahil gelir kapısı oldu! Yazın denize girenlerin düşürdükleri ziynet eşyalarını dedektörle arıyor

Dedektör taşımanın ve arama yapmanın sadece SİT alanlarında yasak olduğunu ifade eden Serhat Aker, Samsun sahillerinde düşürülen ve kaybolan ziynet eşyalarını arayarak kendisine ek gelir sağlıyor.
"SAHİLDE DEDEKTÖRLE ALTIN ARAMAK YASAK DEĞİL"
Dedektörle kaybolan altınların aranmasının yasak olmadığını belirten Serhat Aker, "İlk zamanlarda sahil kısmında altın aramayla alaka biz de sıkıntı yaşıyorduk. Sonrasında CİMER'e yazı yazdım. Sahilde altın arama hakkında herhangi bir yasa olmadığı hakkında Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünden cevap geldi.