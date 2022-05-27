Sahil gelir kapısı oldu! Yazın denize girenlerin düşürdükleri ziynet eşyalarını dedektörle arıyor

Bir defasında kumdan kocaman araba motoru parçası bile çıktı. Bu şekilde sahiller hem temizlenmiş oluyor hem de birilerine maddi faydası olmuş oluyor. Sahillerde bu işi yapabilmek için bir detektöre bir de küreğe ihtiyaç var. Dedektör fiyatları da bin 500 TL'den başlayıp yukarıya doğru çıkıyor. Kadınlar bu işe çok rağbet gösteriyor" diye konuştu.