Araç kiralayanlara akılalmaz tuzak! O paralara el koydular





İstanbul'da 9 araç kiralama firmasının, müşterilerini akıl almaz bir tuzakla dolandırdığı ortaya çıktı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen çok sayıda ihbar sonrası, ekipler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Emniyete ihbarda bulunan vatandaşlar o firmalardan araç kiraladıktan bir süre sonra araçlarında çizikler ve çeşitli hasarlar gördüklerini, ancak bu hasarları kendileri vermedikleri halde firmaların kendilerinden aldıkları provizyon ve depozitolarını tamir masrafı olarak el koyduklarını söyledi. Yapılan ihbar ile ilgili teknik ve fiziki takibin ardından, bu sabah 10 şüphelinin yakalanması için 10 ev ve 1 işyerine baskın düzenlendi. Operasyonlarda dolandırıcılık olayına karışan rent a car görevlisi 8 şüpheli yakalandı.