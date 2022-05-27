Hırsızlık saniye saniye kamerada: Başakşehir'de otomobilden 75 bin dolar böyle çalındı

İstanbul Başakşehir'de, dairesini sattıktan sonra cipine binen kişinin arka koltuğa bıraktığı içinde 75 bin dolar olan çanta 4 kişi tarafından çalındı.

75 BİN DOLAR ÇALDILAR

Olay, 18 Mayıs saat 16.40 sıralarında Başak Mahallesi'ndeki Tapu Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre İlker Kılıç, 75 bin dolar değerinde daire satışı yaptıktan sonra Tapu Müdürlüğü'nden çıkıp, cipine bindi.

Para dolu çantayı arka koltuğa bırakan Kılıç, cipini çalıştırdığı sırada arka kapıyı açan bir kişi çantayı çalıp, yaklaşan otomobile bindi. İçinde 4 şüphelinin olduğu plakasız otomobil hızla uzaklaştı. Şüphelilerin kaçtığı araca tutarak bir süre peşinden koşan Kılıç daha sonra polise haber verdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.