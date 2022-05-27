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    • Yaşam
    • 27.05.2022 11:36
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    • 27.05.2022 11:44
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    Korkunç olay! Ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu

    Gümüşhane’de ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu. Jandarma ekiplerince tek tek toplanan kafatası ve kemikler, kriminal laboratuvarına gönderdi.

    Kafatası ve kemikler bulundu!

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu. Jandarma ekiplerince tek tek toplanan kemikler, kriminal laboratuvarına gönderdi.

    KAFATASI VE KEMİKLERİ GÖREN KÖYLÜLER EKİPLERE BİLDİRDİ
    Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, dün hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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