Çarşı Davası'nda mahkeme Gezi Parkı olaylarına ilişkin görüntüleri istedi

"KARARI BU DURUŞMADA AÇIKLAMANIZI TALEP EDİYORUM"

Duruşmada konuşan sanık avukatı Ali Rıza Dizdar, "Mahkemenizin daha önce verdiği beraat kararı doğruydu. Bu kararınızı tekrar etmenizi ve Çarşı davasının sanıklarına tekrar beraat kararı vermenizi ve kararı bu duruşmada açıklamanızı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU DAVA ARTIK BİTİRİLSİN"

Savunma için söz alan sanık avukatı Efkan Bolaç ise, "Bir taraftar grubunun, hükümeti ortadan kaldırmaya çalışacağına inanılması kara komedi bile değil. Yapılan işlemlerin pek çoğunun hukukla alakası olmadığını düşünüyorum. Kanunla zaten hiç alakası yok. Gelinen noktanın sonlandırılmasını istiyorum. Bu insanların mağdur edildiği ortada. Bu dava artık bitirilsin. Derhal beraat kararı verilmesi gereken bir dosyanın uzatılmamasını talep ediyorum" dedi. Diğer avukatlarda sanıkların beraatları yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

MAHKEME AJANSLARA OLAYLARA AİT GÖRÜNTÜLERİN SORULMASINI İSTEDİ

Mahkeme heyeti, ulusal haber ajanslarına yazı yazılarak, Gezi olayları kapsamında Beşiktaş'ta bulunan o dönem Başbakanlık çalışma ofisi olarak kullanılan alana yönelik gerçekleştirildiği belirtilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının sorulmasına karar verdi. Mahkeme, sanık avukatlarının taleplerinin ise gelecek duruşma değerlendirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.