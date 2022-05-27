Bartın'da heyelan sonrası yol çalışmasında Roma döneminden kalma 'Phallos' bereket objesi bulundu

Bu sırada 1 metre derinlikte kireç taşı yapılmış bilezik şeklinde obje bulundu.
Obje çıkarılıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi.
Bu sırada 1 metre derinlikte kireç taşı yapılmış bilezik şeklinde obje bulundu.
Obje çıkarılıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi.
Bölgeye gelip inceleme başlatan müze müdürlüğü ekiplerinin ilk incelemesinde, 90 santimetre yüksekliğindeki eserin Roma dönemine ait 'Phallos' bereket objesi olduğu tespit edildi.
Gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla, objenin bulunduğu yerden alınıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.