Bitlis’teki PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama

Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.