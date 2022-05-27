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    • Yaşam
    • 27.05.2022 09:05
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    • 27.05.2022 09:05
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    Ümraniye'de hurdalıkta yangın! Mahalleli sokağa döküldü

    İstanbul Ümraniye'de bulunan bir hurdalıkta sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kalırken, mahalleli sokağa döküldü.

    Mahalleliyi sokağa döken yangın! 2 kişi mahsur kaldı

    Ümraniye'de hurdalıkta çıkan yangında yan binadaki iki kişi yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Yangın saat 07.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki hurdalıkta çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede büyüdü.Yoğun duman ve alevleri gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Hurdalıktan yükselen alevler ve yoğun duman yan nedeniyle yan tarafındaki binada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Ancak 5 katlı binanın en üst katında yaşayan 2 kişi içeriye dolan duman nedeniyle mahsur kaldı. Balkona çıkıp ağızlarını bezle kapatarak dumandan etkilenmemeye çalıştı .Yangın itfaiyenin yarım saat çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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    Haberler Yaşam Ümraniye'de hurdalıkta yangın! Mahalleli sokağa döküldü
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