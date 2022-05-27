Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı

Olay, merkeze bağlı İnalı Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi. Dün akşam saatlerinde sitenin dışına çıkan çocuk, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler, 7 yaşındaki M.Y.'yi bacakları ve çeşitli yerlerinden ısırdı.
Vatandaşların desteğiyle hastaneye getirilen çocuk tedavi altına alındı.
Önce Bingöl Devlet Hastanesi ardından da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay anında şehir dışında olduğunu dile getiren baba Nedim Yalçın, belediye ve ilgili kurumlara sokak köpekleri konusunda çözüm bulması gerektiğini söyledi.