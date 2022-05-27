Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısına uğradı

Yalçın, "İl dışındaydım, yoldaydım sonra haber aldım 6.30 sıralarında benim çocuğuma saldırıyorlar, 4 köpek. Ondan sonra bir vatandaş görüyor, sopa alıp köpekleri kovalıyor. 4 köpek saldırıyor, neredeyse çocuğu parçalayacaklar. Abimler arabayla acile getiriyorlar ve diyorlar ki ' erken getirmeseydiniz kan kaybından giderdi' diye. Orada müdahale ettiler, sonra doğum hastanesine getirdik. Dünden beri buradayız ailesi olarak. Bu benim çocuğum değil, sizin de çocuğunuz olabilirdi. Bir hamile abla olabilirdi. Biz mahallemizde emniyetli bir şekilde dolaşamayacak mıyız. Köpekler Türkiye genelinde her yerde sıkıntı. Niye bir çare bulunmuyor? Hangi sokağa gidiyorsunuz, köpekler oradan, buradan çıkıyor. Ya bir çocuğa ya bir bayana saldırıyor. Dolaşamayız. Kış boyunca zaten hep evdeydik, yaz geldi çocuklarımız çıksın dışarıya hava alsınlar, top oynasınlar ama öyle bir korku olmuş ki yazımız kış olmuş. Belediye başıboş hayvanlara sahip çıkması lazım. Benim hayvanlara karşı bir tepkim yok ama sahip çıkabilirler. Bir barınak yapsınlar, bir çözüm bulsunlar. Benim çocuğum bugün ölseydi, ateş düştüğü yeri yakardı" dedi.