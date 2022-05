Pençe-Kilit kahramanlarına son görev gerçekleştirildi

5 İLİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ

Güler'in (28) WhatsApp durum güncellemesi ise görenleri kahretti. 1 Mayıs'ta durumunu güncelleyen Güler'in 'Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say...' ifadeleri, herkesi hüzünlendirdi. Yapılan törenlerin ardından Şehit Teğmen Güler Antalya'da, Uzm. Çvş. Kapılay Hatay'da, Uzm. Çvş. Cankaya Kütahya'da, Uzm. Çvş. Onur Doğan Ankara'da ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli Malatya'da toprağa verildi. Şehitlik mertebesine eren 5 kahraman, böyle poz vermişti.