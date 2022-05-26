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    Pençe-Kilit kahramanlarına son görev gerçekleştirildi

    Hainlerle çıkan sıcak çatışmada 5 Mehmetçik şehitlik mertebesine erdi. Pençe-Kilit kahramanlarının hikayeleri yürekleri yaktı: Belki birazdan ölürüm, sen her yazdığımı veda say...

    Son veda

    Irak'ın kuzeyindeki teröristleri tamamen temizlemek için başlatılan Pençe-Kilit Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti. Hainlerle çıkan sıcak çatışmada 5 Mehmetçik şehitlik mertebesine erdi. Şehadet haberleri, Türkiye'nin yüreğini deldi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz evlenmeyi planladığı öğrenildi.



    5 İLİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ
    Güler'in (28) WhatsApp durum güncellemesi ise görenleri kahretti. 1 Mayıs'ta durumunu güncelleyen Güler'in 'Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say...' ifadeleri, herkesi hüzünlendirdi. Yapılan törenlerin ardından Şehit Teğmen Güler Antalya'da, Uzm. Çvş. Kapılay Hatay'da, Uzm. Çvş. Cankaya Kütahya'da, Uzm. Çvş. Onur Doğan Ankara'da ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli Malatya'da toprağa verildi. Şehitlik mertebesine eren 5 kahraman, böyle poz vermişti.



    Şehit askerlerimiz için cenaze törenleri düzenlendi.

    ASKERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK
    Başkan Erdoğan, "Askerlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vereceğiz" dedi.

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    Haberler Yaşam Pençe-Kilit kahramanlarına son görev gerçekleştirildi
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