Ankara'da freni boşalan EGO otobüsü dehşet saçtı! 5 araç pert, 1 yaralı

Kaza yerine ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların arasında kalan yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otobüsün araca çarptığı ve zincirleme kazaya neden olduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.