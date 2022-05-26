Aksaray'da aile katliamı! Eşini ve 2 kızını öldüren baba hastanede hayatını kaybetti

KIZLARIYLA ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEMİŞ

Gol Bibi Sultani'nin eşine sıklıkla ülkesine geri dönmek isteğini söylediği, bu nedenle çıkan tartışmalarda şiddet gördüğü öne sürüldü. 20 gün önce de şiddet gören Gol Bibi Sultani'nin evi terk ettiği, eşinin kayıp başvurusu üzerine polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Olay gecesi de Gol Bibi'nin kızlarıyla ülkesine dönmek istediğini söyleyince tartışma çıktığı bildirildi.