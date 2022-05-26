Aksaray'da aile katliamı! Eşini ve 2 kızını öldüren baba hastanede hayatını kaybetti

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ailesiyle birlikte, bir gün önce Aksaray'daki akrabalarının yanına gelen Mohammed Hossein Sultani, tartıştığı eşi Gol Bibi Sultani'yi 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından da yataklarındaki kızları Meryem (4) ve Merveh Sultani'yi (3) balkondan attı.
Mohammed Hossein Sultani daha sonra balkondan kendisini boşluğu bıraktı. Meryem ve Merveh Sultani kardeşler yaşamını yitirirken, babaları ise hastanede tedaviye alındı.
Mohammed Hossein Sultani de tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.