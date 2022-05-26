Kavgada kopan kulağını martı kaptı! İstanbul'da inanılmaz olay

Büyükada'da kavgada kulağı kopan, kopan kulağını da martı kapan Eyüp Çelik, "Kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Kız öyle bir haykırıyordu ki, dayanamadım. Kızı elinden aldım. Kızı kurtarınca bana sardı. Kulağım koptu, kopan parçayı tükürdü, yerden kulağımı martı aldı" dedi.
29 Temmuz 2016'da Büyükada İskelesi yakınlarında 29 yaşındaki Eyüp Çelik'in iddiasına göre, Almanya'da oturan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı. Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçasınıysa bir martı alarak uzaklaştı.
Olaya çevredekiler müdahale etti. 2 taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Eyüp Çelik'e basit yaralama suçundan Alpaslan Seyrek'e 'Yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama' suçundan dava açıldı. Bugün de davanın görülmesine devam edildi. Alpaslan Seyrek ve avukatı duruşmaya katılmadı. Eyüp Çelik ise iki avukatı ile davada hazır bulundu. Adalar Adalet Sarayı'nda görülen davada 'Sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına' ve 'Sanık hakkında ek savunmasının alınması için müdafinin bir sonraki celse hazır olması hususunun kendisine ihtarına, yakalama kararının kaldırılması talebinin ek savunma alındıktan değerlendirilmesine' karar verildi. Duruşma 13 Ekim 2022 tarihinde tekrar görülecek.
"BENİM KULAĞIMA BUNU YAPAN KADINA NELER YAPARDI"
Eyüp Çelik duruşmaya girmeden önce "Adalete güveniyorum. Umarım şahsa gereken ceza verilecek. En ağır ceza neyse onu alsın" diye konuştu. Duruşma çıkışında ise, "6 yıl önce başıma büyük bir bela geldi. Vatandaşın biri sahilde kız arkadaşıyla oturuyordu. Kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Kız öyle bir haykırıyordu ki, dayanamadım. Kızı elinden aldım. O kızı kurtarmasaydım o kızın başına bir şey gelirdi. Kızı kurtarınca bu sefer bana sardı. Bana arkadan tekme attı bacağıma ben de kendimi korumak için onu iteledim. Ben kaldırımdan düştüm, üzerime çullandı yanağımdan ısıracaktı, kafamı çevirince kulağımı ısırdı. Kulağım koptu, kopan parçayı tükürdü, yerden kulağımı martı aldı. Diğer kulağıma yönelince vatandaşlar, ona meydan dayağı attı. Benim kulağıma bunu yapan o kadına neler yapardı" dedi.