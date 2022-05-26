Kavgada kopan kulağını martı kaptı! İstanbul'da inanılmaz olay

"YİNE GÖRSEM YİNE MÜDAHALE EDERİM"

Eyüp Çelik "Dava açılalı 6-7 yıl oldu. Mahkemenin gereken cezayı ona vereceğini düşünüyorum. Mahkemenin bugün verdiği karar beni mutlu etti. Karşı taraftan yazılı savunma istenecek. Kulağımdan 2 operasyon geçirdim. Doğru düzgün ameliyat olamadım, şekli aynen duruyor. Arkadaşlarım bana diyor ki 'Sen niye karışıyorsun, bıraksaydın öldürseydi' diye ama ben yine görsem yine müdahale ederim. Sözde erkeğim diye kızı alıp dolaşıyor, bir de şiddet uyguluyor" diye konuştu.

"BU OLAYDAN SONRA MÜVEKKİLİMİZ ENGELLİ DURUMUNDADIR"

Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı Avukat Hilal Öztürk ise, "Kadın Haklarını Koruma Derneği yöneticileri olarak Eyüp Çelik'in müdafii olarak bugün duruşmaya dahil olduk. Karşı taraf hakkındaki yakalama kararı devam ediyor. Şu an Almanya'da olduğu iddia ediliyor. Alman mahkemelerinden yakalamaya ilişkin gerekli yazışmalar yapıldı. Karşı tarafın avukatından ek savunma istendi. Ağırlaştırılmış neden var ortada müvekkilimiz bu olaydan sonra engelli durumdadır. Müvekkilimizin saldırıya uğrayan bir kadını korumak için yaptığı bu fedakarlık, gösterdiği bu erdemli davranış aslında bütün vatandaşlara örnek. Maddi ve manevi tazminat da açılacak. Davadan örnek bir karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.