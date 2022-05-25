Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İşadamı Enver Paralı’nın yüz milyonlarca liralık malvarlığı ortalığı fena karıştırdı! 4 çocuğu ve eşi, varislikten çıkardı

    İşadamı Enver Paralı’nın yüz milyonlarca liralık malvarlığıyla ilgili dava, yeni bir boyut kazandı. Paralı’nın ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla yargılanan 4 çocuğu ve eşi, varislikten çıkarılmasına karar verildi...

    Aysun Mercan, özel bir bankanın finans uzmanıydı. Tele dolandırıcıların ağına takıldı! “Kimlik bilgileriniz FETÖ’nün elinde” yalanına kandı. Tüm birikimini ve yarım milyon dolarlık dairesini elden çıkardı. Tam 15 milyon lirasını kaptırdı!

    İşadamı Enver Paralı, 1 Ağustos 2013'te beyin kanaması geçirdi. 1.5 ay hastanede yattı. Bu süreçte oğlu Ahmet Galip Paralı, babasından 28 Ağustos 2013 tarihli bir vekâletname aldı. Bu vekâletnameyle de Paralı'nın yüz milyonlarca liralık gayrimenkulleri, borsa hisseleri ve hesabındaki yüklü miktardaki nakit para oğlu Galip Paralı'ya ve üçüncü şahıslara aktarıldı. Yapılan tespitlere göre devredilen menkul ve gayrimenkuller arasında Nuh Çimento'nun yüzde 16 büyüklüğündeki hissesi, İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 200'e yakın gayrimenkul, Denizli'de 4 fabrika ve banka hesaplarında milyonlarca lira tutarındaki nakit de yer aldı.



    'SAHTE EVRAK'
    Paralı'nın torunu Ömerhan Kuru, durumu fark edince savcılığa şikâyet etti. Galip Paralı için 22 yıl hapis istendi. Ayrıca dört kız kardeşine de Galip Paralı ile birlikte hareket ettikleri suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi Paralı'nın 'sahte evrak düzenlemek' ve 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanan 4 çocuğunun ve eşinin varislikten çıkarttı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye 1.390 TL ek gösterge zammı
    Haberler Yaşam İşadamı Enver Paralı’nın yüz milyonlarca liralık malvarlığı ortalığı fena karıştırdı! 4 çocuğu ve eşi, varislikten çıkardı
        SON DAKİKA