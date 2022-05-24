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    • Yaşam
    • 25.05.2022 00:51
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    • 25.05.2022 00:51
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    Son dakika: Denizli'de bir maden ocağında göçük meydana geldi! 1 işçi öldü

    Son dakika haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde akşam saatlerinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından arama kurtarma ekipleri bölgeye gelerek çalışmalara başladı. Çalışmaların ardından 1 işçinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

    AA
    Maden ocağı çöktü! 1 ölü

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki krom madeninde 21.20 sıralarında göçük meydana geldiği anımsatıldı.

    Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut (40) isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır. Merhum maden çalışanımıza rahmet, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz."

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    Haberler Yaşam Son dakika: Denizli'de bir maden ocağında göçük meydana geldi! 1 işçi öldü
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